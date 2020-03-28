 

Житель Омска изнасиловал школьницу и ввел ей препарат для прерывания беременности

28.03.2020, 20:30, Разное

В Омске один из местных жителей совершил изнасилование школьницы и ввёл ей шприцем препарат, который должен был прервать беременность. По предварительным данным, несовершеннолетний молодой человек принудил девушку возрастом 15 лет к половой близости несколькими неделями ранее.
Спустя некоторое время потерпевшая сделала тест и выяснила, что беременна. Девушка вышла на связь с человеком, который якобы изнасиловал её. Узнав о факте беременности, молодой человек пригласил школьницу поговорить.

По распространённой интернет-изданиями информации, 17-летний омич избил девушку, а затем достал шприц с неизвестным препаратом и вколол в её бедро. Как удалось установить позднее, это оказалось средство для прерывания беременности. Полиция проводит проверку по факту произошедшего.



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