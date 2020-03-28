Личное: Тупая, лживая хабалка

28.03.2020, 20:30, Разное

11 марта Всемирная Организация Здравоохранения объявляет коронавирус пандемией.

Фотография Ксении Бородиной — мадемуазель, твою мать, Куршевель! — опубликована 12 марта.



Фото: Соцсети

Ксения уверяет, что, когда она полетела во Францию, там «не было такой сложной ситуации».

Посмотрим статистику?

Вот вам табличка:

12 марта во Франции было зарегистрировано 2876 случаев заражения коронавирусом, 61 из них — со смертельным исходом.

1 марта закрыли Лувр — главный музей мира. Расположен, если Бородина не в курсе, во Франции.

В тот день, когда Ксения вылетела в эту страну (7 марта), там было зарегистрировано 949 случаев заражения коронавирусом, 16 — со смертельным исходом.

Это примерно столько же, сколько сейчас — в России, только у нас смертей пока меньше.

Восстановим хронологию событий?

7 марта Бородина с группой друзей летит отмечать день рождения во Францию, где уже на тот момент было — под тысячу заражённых и больше десятка смертей.

Видео: Соцсети

11 марта ВОЗ объявляет пандемию. Бородина с товарищами продолжают свой весёлый отдых, в Россию спешно не вылетают, тусят вовсю: в ресторанах, в клубах.

Видео: Соцсети

Это свинство длится ещё несколько дней, после чего наглая сволота всей кодлой возвращаются в Россию.

Когда же люди задают Ксении совершенно справедливые вопросы, она их обзывает и нагло врёт в глаза.

Пожалуй, процитирую:

У вас тупые убеждения!!!… Когда я туда полетела не было такой сложной ситуации там, там вообще ни одного случая не было.

Вот ведь тупая и лживая хабалка!

Сначала, наплевав на всех и вся, полетела тусить в страну с крайне неблагополучной по коронавирусу обстановкой, а, вернувшись, нагло врёт людям в глаза. Ещё и смеет их оскорблять.

Оскорбляет простых людей, которые не хотят болеть, которые очень боятся, что от коронавируса заболеют и умрут их близкие и родные. Те, кто ни разу не был в Куршевеле, в отличие от грязных, отвязных сволочей, которые нам в страну эту гадость завезли.

Просто потому, что живут по принципу: И что мне делать? Не жить? ))

Да, вот так просто: с двумя смайликами.

Живут, как хотят. Никто им — не указ. Парят над простыми людьми, не чувствуя земли под ногами.

Презираю.