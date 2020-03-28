Попытки вывезти из Украины медицинские маски прекратились

28.03.2020, 20:16, Новости дня

Попытки вывезти из Украины медицинские маски вопреки запрету уже прекратились. Об этом руководитель Государственной таможенной службы Украины (ГТСУ) Максим Нефьодов сообщил “Радіо Свобода” в интервью, опубликованном 28 марта.

“С того момента, как опубликовано соответствующее решение правительства, да, действительно, этого экспорта нет. Мы поймали несколько контрабандистов, которые пытались вывезти примерно так, как провозят сигареты, то есть пряча где-то под обшивкой машин, маскируя между другими вещами. Мы таким образом изъяли совместно с правоохранителями около 260 тыс. штук. И на этом, собственно говоря, эта ситуация остановилась”, – сказал он.

По словам Нефьодова, попытки вывезти медицинские маски “фактически прекратились на прошлой неделе”.

“Я подозреваю, что это вопрос банальной экономики. Спрос на эту продукцию вырос и в Украине. Поэтому никакой особой мотивации везти ее, например в Италию, уже нет”, – считает глава украинской таможни.

С 12 марта из-за распространения коронавирусной инфекции Кабинет Министров Украины ввел карантин по всей стране и запретил украинским компаниям экспортировать средства индивидуальной защиты, в том числе медицинские маски, пока не будет удовлетворен внутренний спрос в Украине.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным Минздрава, число жителей Украины с подтвержденным диагнозом COVID-19 составило 311, за последние сутки выявлено 93 новых случая. Зафиксировано восемь летальных случаев.