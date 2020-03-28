Жителям Сум запретили покидать дома без крайней необходимости

28.03.2020, 20:16, Новости дня

Исполком Сумского горсовета утвердил правила поведения в городе на период карантина, связанного с эпидемией коронавируса, это одни из самых жестких карантинных мер в Украине. Решение горисполкома опубликовано 28 марта на сайте мэрии.

В частности, с сегодняшнего дня и до окончания карантина (он продлится как минимум до 24 апреля) жителям Сум запрещено покидать дома без крайней необходимости. К таковым мэрия относит:

поездка на работу и с работы домой;

поход в магазин или аптеку;

визит к врачу или ветеринару;

посещение пожилых людей;

участие в похоронах;

выгул животных (до 30 минут в день);

ремонт бытовой или компьютерной техники;

посещение судов, правоохранительных органов или других официальных учреждений.

Выходить на улицу можно только в медицинской маске или респираторе.

Мэрия запретила гулять детям до 14 лет без сопровождения родителей (с 14 до 18 лет – без ведома родителей или после 20.00), пользоваться детскими и спортивными площадками, а также собираться в группы более двух человек. Запрет не распространяется на членов семьи и тех, кто выполняет должностные обязанности (например, на аварийные службы, органы местного самоуправления и тому подобное).

Также запрещено “курить, принимать пищу или напитки в местах общего пользования, в том числе в парках, скверах, лесопарковых зонах, прибрежных полосах”.

Все, кто выходит на улицу, должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность, их при необходимости нужно предъявить сотрудникам полиции, назвать место жительства и причину, по которой человек вышел из дома.

Вспышка COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 28 марта, общее количество инфицированных в мире достигло 618 тыс., из них 28 823 человека умерли, более 135 тыс. выздоровели. В Британии заболели более 15 тыс. человек.

В Украине к 28 марта официально подтверждены 311 случаев заражения (пять из них – в Сумской области), восемь человек умерли (один из них – в Сумской области).