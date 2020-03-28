В Челябинской области придумали, как в период карантина заработать на пенсионерах

28.03.2020, 20:16, Новости дня

Предприимчивые люди решили брать с самоизолированных за доставку продуктов питания и лекарств.

Находящихся на самоизоляции пенсионеров решили «пощипать» в Озерске (Челябинская область). В условиях карантина здесь запустили бизнес – платная доставка продуктов и лекарств для тех, кому за 65. Примечательно, что инициатива открыть бизнес в трудный период для самых незащищенных слоев населения задумал эксперт Общероссийского народного фронта в Челябинской области, да к тому же еще и глава движения «Зеленый город Озёрск» Евгений Шитиков, сообщает сегодня Ura.ru. С этой целью общественник повесил объявления по городу, обращенное к «дорогим пожилым людям».

Обойдется доставка заказа пенсионеру – до трех килограмм в 50 рублей, ну, а если потянет на все пять кило и выше, то выложить придется 200 рублей.

Заказы принимает лично Шитиков, а его товарищи, которые хотят подработать, (хотя правильнее было бы писать заработать), выполняют роль курьеров.

Предприимчивый эксперт уверен, что все делает правильно, так что не боится критики в свой адрес. Взимание платы за услуги он объясняет тем, что покупает курьерам маски по 500 рублей. А вот бесплатные волонтеры вступают в контакт с пенсионерами, заходят в квартиры, что опасно, указывает он. Курьеры «от Шитикова» просто оставляют заказ возле двери по примеру того, как делают в Москве (кстати, волонтеры).

В свою очередь глава ОНФ области Денис Рыжий заявил, что они запустили проект «ОНФ Помощь», который предусматривает оказание помощи пожилым людям, включая бесплатную доставку продуктов. При этом Рыжий подчеркнул, что все их волонтеры снабжены средствами защиты. “Блокнот” ежедневно публикует динамику коронавируса.