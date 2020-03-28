Ученые выяснили, что блондинки умнее брюнеток

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28.03.2020, 20:10, Новости дня

Масштабное исследование, которое провели ученые, показало, что блондинки самые умные.

Ученые исследовали данные 10 878 американцев, собранные с 1979 года, чтобы обнаружить связь между цветом волос и уровнем IQ. Результаты исследования показали, что блондинки оказались умнее брюнеток и шатенок. IQ светловолосых был на уровне 103,2, шатенки набрали 102,7 балла, рыжие – 101,2, а брюнетки – 100,5 баллов.

Кроме этого, блондинки гораздо реже попадали в категорию с самым низким IQ, а их результаты были выше среднего.



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