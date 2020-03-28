Исследователи займутся изучением жизни краснокнижных моржей

28.03.2020, 20:10, Новости дня

Ученые планируют начать изучение жизни атлантических моржей на Оранских островах. Длительность проекта составит три года.

Специалистам необходимо будет построить условный наблюдательный пункт, который станет укрытием от белых медведей. Также ученые планируют установить 15 фотоловушек, с помощью которых можно будет наблюдать за моржами. Спутниковое мечение 10 особей позволит изучить жизнь моржей после летнего периода.

Исследования позволят ученым понять, какую акваторию вокруг Оранских островов используют животные. У некоторых особей будет взята биопсия для изучения генетических связей группировки моржей Оранских островов с моржами Печорского моря.