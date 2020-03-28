Недорогой смартфон Honor 30S в ряде тестов не уступает флагману Huawei Mate 30 Pro

28.03.2020, 20:09, Разное

Недорогой смартфон Honor 30S по многим тестам показывает результаты на уровне флагмана Huawei Mate 30 Pro. Предположительно, устройства используют одинаковый процессор – Kirin 820, а также блок NPU, аналогичный внедрённому в Kirin 990.

Послезавтра модель Honor 30S покажут официально. Ожидается, что смартфон получит процессор Kirin 820, а также поддержку быстрой зарядки мощностью 40 Вт. Подобные параметры характерны и для текущих флагманских продуктов бренда Huawei. На сегодня неизвестно, как именно показывает себя новый чип в тестировании бенчмарков Geekbench и AnTuTu, однако уже появились результаты проверки в сервисе AI Benchmark.

Как оказалось, Kirin 820 показывает результаты, похожие на производительность Kirin 990. Фактически речь идёт о топовой разработке компании Huawei, которая несколько уступает старшей сборке Kirin 990 5G. Не исключается, что новый процессор получил блок NPU идентичный использованному в составе чипа с более высокой позицией в линейке производителя. Это могло бы пояснить похожий результат тестирования.

В качестве NPU для Kirin 990 используется одно крупное ядро и одно небольшое. В составе Kirin 990 5G оба ядра большие. За счет такой особенности Huawei P40 стал лидером соответствующего сервиса тестирования.