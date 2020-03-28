 

Стас Пьеха обеспокоен здоровьем бабушки из-за ее домработницы, появляющейся в людных местах без маски

28.03.2020, 20:09, Разное

Стас Пьеха всерьёз обеспокоен здоровьем бабушки во время карантина. На странице певца в Instagram появилось видео, в котором он поделился своими мыслями о пандемии коронавируса, а также рассказал, какая ситуация произошла с его близкой родственницей.
Стас Пьеха пояснил своим подписчикам о том, что его знаменитая бабушка серьёзно относится к самоизоляции, однако не так давно с ней произошла ситуация, которая очень обеспокоила её внука. Домработница артистки ездила в город для получения её пенсии. При этом, помощница Эдиты Пьехи несколько часов простояла в очереди без маски. Сразу после этого жительница вернулась в дом 82-летней певицы.

«Мне захотелось приехать и дать ей леща. Буквально сбить ей перхоть! Закрыть в сарае,чтобы она с бабулей не контактировала», – заявил Стас Пьеха.

Стоит отметить, что сейчас он находится на самоизоляции. В это время артист занимается спортом, информирует новые песни, общается со знакомыми и родными по телефону. Так, один из друзей семьи, который проживает в Испании, пояснил о том, что ситуации в стране крайне тяжелая. Этот разговор очень задел исполнителя, поэтому он призвал всех очень серьёзно отнестись к происходящему, беречь своё здоровье и как можно реже появляться в людных местах.



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