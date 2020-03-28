Предсказана долгая ценовая война между Россией и Саудовской Аравией

28.03.2020, 20:08, Новости дня

Россию и Саудовскую Аравию ожидает долгая ценовая война на рынке нефти, пишут СМИ.

Власти Саудовской Аравии опровергли сообщения о переговорах с Россией, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

«Между министрами энергетики Саудовской Аравии и РФ не было контактов по поводу увеличения числа стран в сделке ОПЕК+ или обсуждения совместного соглашения по балансировке цен на нефтяных рынках», – сообщило саудовское минэнерго.

Это заявление Эр-Рияда говорит о том, что Саудовская Аравия и РФ готовы к долгой ценовой войне, утверждает издание.

«Их спор угрожает превратиться в выживание наиболее приспособленных по Дарвину, из-за которого как союзники, так и противники двух стран, включая американские сланцевые нефтяные компании, могут быть вытеснены с рынка», – отметило агентство.

Тем временем в США зарегистрировали отрицательную цену на нефть. Производители сырья готовы платить деньги за разгрузку хранилищ.

В российском Минэнерго заявляли, что РФ сможет выдерживать цену на нефть в 25 долларов за баррель в течение полугода.