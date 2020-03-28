 

Даниил Квят захотел попробовать себя в боксе

28.03.2020, 20:06, Новости дня

Российский пилот Alfa Tauri Даниил Квят рассказал о своих увлечениях за пределами гоночных трасс. 25-летний гонщик "Формулы-1" признался, что давно хочет выйти на ринг в роли боксера.

"Очень важно любить то, чем занимаешься, испытывать страсть к своему делу, и вкладывать в него время и энергию, — сообщил Квят, беседуя с пресс-службой F1. — Однако нужно знать меру, ведь иногда одержимость нездорова".

"У меня много разных увлечений помимо "Формулы-1": игра на гитаре, боксирование. Периодически после тяжелого дня я провожу спарринг, чтобы забыть обо всем. И однажды я хочу провести поединок по правилам любительского бокса".

Напомним, что на данный момент чемпионат мира в классе гонок "Формулы-1" прерван из-за пандемии коронавируса. Команда Квята базируется в Италии. Сотрудники команды работают удаленно. Пилотам же было предложено поучаствовать в кибергонках, однако россиянин отказался.



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