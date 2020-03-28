 

Президент США подумывает о карантине в Нью-Йорке и других местах

28.03.2020, 20:06, Новости дня

В связи с распространением коронавируса COVID-19 президент США Дональд Трамп думает о возможности введения карантина в штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси, а также на части территории штата Коннектикут. Об этом американский президент сообщил журналистам на Южной лужайке Белого дома.

В частности, может быть ограничен выезд из Нью-Йорка и Нью-Джерси. По словам Трампа, решение о введении карантина он может принять до конца этого дня. Он отметил: некоторые жители Нью-Йорка пытаются отправиться во Флориду, чего из-за эпидемии коронавируса допустить нельзя.

Количество зарегистрированных случаев заражения в США, по данным Worldometers, на данный момент составляет 112 560 человек, выздоровевших — 3219 человек. В городе Нью-Йорк зарегистрировано 450 летальных случаев, на втором месте — город Кинг в штате Вашингтон со 125 случаями, передает РИА Новости.

Как объявил на пресс-конференции губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, власти собираются перенести президентские праймериз, запланированные там на 28 апреля. По его словам, едва ли было бы умным шагом "привести массу народа в одно место" для голосования, чтобы люди "трогали дверь, одну и ту же ручку". Перенести праймериз предполагается на 23 июня.

Тем временем генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что его организация пожертвует 250 тысяч защитных медицинских масок для работников медучреждений города Нью-Йорка. Сотрудники ООН и представители властей США сейчас координируют с мэрией Нью-Йорка как можно более быструю доставку масок в медучреждения по всему городу.



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