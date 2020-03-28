В Москве на улице выстрелили в ребенка

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28.03.2020, 20:06, Новости дня

На улице Ташкентская на юго-востоке Москвы ранен из пневматического оружия 10-летний мальчик. Это произошло на детской площадке, ребенок госпитализирован.

По факту произошедшего проводит проверку полиция, обстоятельства стрельбы выясняются, передает "Интерфакс".

По словам источника ТАСС в правоохранительных органах, мальчика ранили в грудь во время игры в футбол с друзьями. Сейчас устанавливается, кто выстрелил в ребенка.



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