Мнение: Сильнейший кризис Евросоюза, откладывание нацпроектов и европейская солидарность

28.03.2020, 20:01, Разное

1. Нынешний кризис уже провозгласили сильнейшим за всю историю Еврозоны. Европа стала главным центром эпидемии коронавируса, заражены все страны, население сидит на карантине, заводы закрываются. Биржи падают, экономика съёживается:

https://lenta.ru/news/2020/03/24/europe/

Еврозону ждет сильнейший экономический кризис в истории региона на фоне фактической остановки деловой активности из-за коронавируса. К такому выводу пришли аналитики Bloomberg.

По данным аналитического агентства IHS Markit, Индекс деловой активности (PMI) в Европе — один из важнейших показателей, который отражает настроения в экономике — упал до минимума с 1998 года и установил антирекорд в истории наблюдений на фоне эпидемии коронавируса. Таким образом, показатель оказался хуже, чем во времена кризиса 2008-2009 годов.

Коронавирус нанес сильнейший удар по европейской экономике. В частности, по всей Европе из-за проблем с поставками и резким падением спроса уже начали останавливаться автомобильные заводы. Это коснулось группы PSA (Peugeot, Citroën, Vauxhall и Opel), Fiat Chrysler (Alfa Romeo, Chrysler, Dodge и другие) и Volkswagen, который является крупнейшим в мире автопроизводителем. Экономисты Bloomberg предсказывают, что Евросоюз ждет сильнейшее падение ВВП с момента его образования.

Ключевой вопрос, на который пока никто не знает ответа, как долго всё это продлится, и насколько быстро европейские страны смогут восстановиться. Пока что всё выглядит так, что гораздо раньше восстановится Китай, сумевший жёсткими мерами приостановить эпидемию.

Что же, ещё один аргумент в пользу дружбы с Китаем и переориентации экономики на восток.

2. Правительство, возможно, откладывает реализацию нацпроектов и крупных строек. Объём трат на них в этом году может быть сокращён, а деньги перенаправлены на поддержку населения в ходе кризиса:

https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2020/03/23/826004-pravitelstvo-sokratit

Дело, разумеется, не в нехватке денег. Средства в резервах у России есть.

Однако в условиях карантина и перевода экономики на удалённую работу говорить о своевременной реализации нацпроектов уже не приходится. Поэтому деньги и вправду лучше направить на более нужные сейчас вещи, вроде стимулирования экономики, строительства больниц и закупки медикаментов.

3. Возвращаясь в Европу. Замечательный пример «дружбы и взаимопомощи» европейских стран:

https://twitter.com/akarlin88/status/1241694773641129984

https://www.repubblica.it/esteri/2020/03/21/news/coronavirus_cosi_la_repubblica_ceca_ha_sequestrato_680_mila_mascherine_inviate_dalla_cina_all_italia-251883320/

Чехия захватила 680,000 масок, направлявшихся в Италию в качестве подарка от Китая. Европейская солидарность!

Медицинские маски, впрочем, до сих пор являются дефицитом во многих регионах России: в аптеках их не допросишься. На будущее, вероятно, придётся создавать стратегический запас медицинских приспособлений и лекарств с длительным сроком хранения. Это значит, что по крайней мере наша фармацевтическая и прочая медицинская промышленность от кризиса не пострадает.