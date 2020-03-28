 

Антикризисные меры: Криштиану Роналду согласился урезать себе зарплату

28.03.2020, 19:54, Разное

На фоне медицинского кризиса, вызванного пандемией COVID-19, грядет финансовый. Из-за вынужденного карантина миллионы людей по всему миру остались без работы. Многие из них – и без зарплаты. Владельцы кафе, ресторанов, кинотеатров и других закрывшихся из-за пандемии развлекательных заведений, оказались не в состоянии платить сотрудникам и пошли на радикальное сокращение персонала. 

Финансовые трудности не обошли стороной и один из самых высокооплачиваемых футбольных клубов “Ювентус”. По зарплатам игрокам он занимает десятую строчку в списке Forbes. Один только Криштиану Роналду зарабатывает в неделю £ 496 000. И даже сейчас, на самоизоляции, когда комана не тренируется и не играет, а сам футболист публикует снимки в стиле dolce vita, мало напоминающие карантинный образ жизни.

Криштиану Роналду

Понятно, что финансовые возможности команды не бездонны, поэтому капитан “Ювертуса” Джорджо Кьеллини предложил коллегам по клубу потуже затянуть пояса и на время карантина отказаться от части своего гонорара. Его идею поддержали единогласно. Чтобы облегчить финансовую нагрузку на “Ювентус” Криштиану Роналду согласился уступить почти 4 миллиона евро из своей годовой зарплаты.

На данный момент Роналду находится на второй строчке самых высокооплачиваемых футболистов мира с зарплатой в 4,5 миллиона евро в месяц. На первом месте – Лионель Месси, который получает почти в два раза больше – 8,3 миллиона евро в месяц в своем клубе “Барселона”.

Напомним, сейчас  Криштиану Роналду пережидает пик COVID-19 на Мадейре. Там ему не только удалось укрыться от бушующей пандемии коронавируса, но и найти время для размышлений о своей спортивной судьбе. Так, по информации издания Diario Gol, футболист намеревается уйти из “Ювентуса” и рассматривает в качестве новых команд французский ПСЖ и английский “Манчестер Юнайтед” – оба клуба сделали португальцу предложения. Новости о возможном переходе Роналду из итальянского клуба начали появлятся 22 марта, после того как “Ювентус” намерился сократить зарплату Роналду, чтобы оптимизировать расходы на время паузы в чемпионате Италии из-за пандемии. Полагается, что в результате этих операций годовой заработок Криштиану может снизиться на 10 миллионов евро.



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