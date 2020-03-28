 

Психолог: “Преступное отрицание опасности COVID-19 превратит жизнь в фильм-катастрофу”

28.03.2020, 19:53, Разное

Недавнее объявление президентом РФ следующей недели нерабочей в связи с пандемией коронавируса вызвала у многих граждан страны весьма неадекватную реакцию: вместо самоизоляции они решили отправиться отдыхать к морю. Данную ситуацию прокомментировал известный российский психолог Евгений Фокин.
По мнению эксперта, упомянутые несознательные граждане просто недооценивают масштабов угрожающей опасности заболевания COVID-19. Примечательно, что при просмотрах фильмов-катастроф, посвященных массовым заражениям, многие считают беспечное поведение главных персонажей попросту глупым. Теперь же, по словам специалиста, люди, направившиеся отдыхать, проявляют сами “инфантилизм и безответственность”. Проблемой также является то, что зачастую СМИ уже не влияют на сознательность граждан, вместо понимания, вызывая отрицание. “Наверное, должно произойти что-то либо с ними, либо в их ближайшем кругу, чтобы они поняли”, – резюмировал свое мнение Евгений Фокин.

Примечательно, что легкомысленное стремление “курортников” к долгожданным путешествиям стало не только необдуманным, но и, в итоге, бессмысленным. Дело в том, что карантинные меры в равной степени коснулись и курортных городов России, и, следовательно, отдыхающие лишились развлечений и даже банального питания в кафе и ресторанах. Пляжи в Сочи и Крыму выглядят опустевшими, а большинство купивших путевки в отели чартерными рейсами отправлены домой. Об этом сообщает интернет-портал 360tv.ru.



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