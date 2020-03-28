Врач Евгений Комаровский назвал способы лечения коронавируса на дому

28.03.2020, 19:53, Разное

В случае нетяжелого течения коронавируса заболевшие люди могут лечиться на дому. Как лучше всего это сделать, пояснил известный врач-педиатр Евгений Комаровский.

Ранее департамент здравоохранения Москвы разрешил официально лечение в домашних условиях при заражении коронавирусом, если пневмония проходит довольно легко: пострадавший не мучается от сильной одышки, а температура его тела менее 38,5 градуса. Доктор Евгений Комаровский дал рекомендации, как бороться с пневмонией в подобной ситуации. Так, терапевтические меры необходимо принимать, даже если недомогание выглядит как не очень сильная простуда.

Нежелателен продолжительный постельный режим, в который часто погружаются пациенты. Медик заявил, что человек, постоянно пребывая в постели, имеет все шансы получит осложнения инфекции. Рекомендуется полулежать или сидеть. Советует Комаровский одеваться, чтобы не чувствовать замерзания и избегать озноба, в целом.

Следующая рекомендация известного специалиста – пить сладкие компоты, квас, соки и чай, потому как содержащаяся в них глюкоза добавляет организму энергию, которая хорошо помогает сопротивляться распространению коронавируса и возобновлять собственные силы после заражения. Во время заболевания необходимо есть фруктовое пюре, сухофрукты, овсянку, ягоды, шоколад, мед – легкоусваиваемые блюда с углеводами.

Отметил при этом Евгений Комаровский, что при лечении на дому нужно стараться не допустить сложного развития инфекции, спровоцированной Covid-19, а при возникновении диареи звонить врачам.