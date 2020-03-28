В Москве из пневматического пистолета выстрелили в ребенка

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28.03.2020, 19:53, Новости дня

В Москве 10-летний мальчик получил ранение в грудь из пневматического пистолета, сообщил источник в правоохранительных органах.

«На Ташкентской улице во время игры в футбол с друзьями десятилетний мальчик получил ранение в грудь из пневматического пистолета», – сказал собеседник ТАСС.

На данный момент выясняется, кто произвел выстрел.

В пресс-службе ГУ МВД по городу подтвердили факт происшествия. Там уточнили, что ребенка госпитализировали, правоохранители начали проверку.

В феврале в Ростовской области ребенок погиб из-за случайного выстрела из ружья.



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