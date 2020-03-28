 

Трамп задумался о введении карантина в Нью-Йорке

28.03.2020, 19:48, Новости дня

Глава Белого дома Дональд Трамп изучает возможность введения карантина в Нью-Йорке.

«Я бы хотел, чтобы в Нью-Йорке был введен карантин, потому что это очаг [заболевания]. Нью-Йорк, Нью-Джерси, возможно, еще одно или два места, некоторые районы Коннектикута», – сообщил Трамп, выступая перед журналистами в Белом доме, передает ТАСС.

Тем временем губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил, что власти планируют перенести президентские праймериз.

«У нас предполагаются президентские праймериз 28 апреля. Я не думаю, что было бы мудрым привести массу народа в одно место, чтобы они голосовали. Люди будут трогать дверь, одну и ту же ручку. Так что мы собираемся перенести их», – отметил Куомо, информирует РИА «Новости».

Он отметил, что новой датой праймериз может стать 23 июня.

Профессор университета Джонса Хопкинса Пол Ротман заявлял, что в США число случаев заражения коронавирусом растет вдвое быстрее, чем в мире в целом.

В субботу стало известно, что в штате Калифорния 17-летний подросток с коронавирусом умер после того, как ему отказали в медицинской помощи, потому что у него не было страховки.



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