Поезд с украинцами вышел из Москвы в Киев

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28.03.2020, 19:48, Новости дня

Специальный поезд с гражданами Украины, организованный из-за распространения коронавирусной инфекции, вышел из Москвы в Киев.

Состав с номером 906 утром в субботу привез из Украины российских граждан на Киевский вокзал, передает РИА «Новости». В обратном направлении он вышел под номером 905.

Билеты на поезд можно было приобрести на сайте Украинских железных дорог.

Пассажиров на поезд пропускали через изолированный проход, люди с чемоданами спокойно прошли к вагонам. Некоторые пассажиры по дороге к вагону проходили к ограде и обнимались с провожающими.

Время состава в пути – 12 часов 57 минут, поезд прибудет в Киев утром 29 марта.

Напомним, поезд из Киева в Москву с более чем 700 россиянами вышел в пятницу.

В четверг президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев закроет границы страны, в том числе для оставшихся за рубежом украинцев.



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