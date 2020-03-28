Мнение: Пир Клеопатры: как царица выпила жемчужину

28.03.2020, 19:42, Разное

Продолжаю рассказывать о жемчуге в изобразительном искусстве. Вчера мы говорили о жемчуге королевы Елизаветы Тюдор, сегодня настала очередь еще более знаменитой женщины на троне.

Йорданс. "Пир Клеопатры". 1653. Эрмитаж



Пожалуй, самая знаменитая конкретная жемчужина в картинах — Клеопатры.

История эта описана у Плиния в "Естественной истории": как-то поспорила царица и ее любимый Марк Антоний, кто из них закатит самую дорогую пирушку. Клеопатра вроде бы проигрывает, но тут она вынимает из уха серьгу с жемчугом цены немалой, растворяет в кубке с вином и выпивает получившееся.

Ян де Брай. Автопортрет с семьей в образе Марка Антония и Клеопатры. 1669.



Ученые, впрочем, уточняют, что растворить жемчуг можно было бы только в адском уксусе или совсем кислоте, а никак не в сладеньком винце, и соответственно, выпей Клеопатра это — мы б имели сюжет "Живописный труп: Самоубийство Клеопатры" несколько пораньше.

Но да ладно, главное, что история красивая. Впрочем, возможно, то, что Клеопатре удалось выпить свою смесь, можно объяснить кислотно-щелочной реакцией, когда кислота нейтрализуется карбонатом кальция. Эксперимент никто не повторил за неимением жемчужины ценой в миллионы сестерциев.

Тьеполо. "Пир Клеопатры". 1744. Национальная галерея Виктории





Плиний, кстати, рассказывает, что случилось с оставшейся непарной сережкой (вечно с ними проблемы — выкинуть жалко, носить не с чем, девочки знают: я лично в рукоделии использую и кукол украшаю. Клеопатра поступила примерно также — вторую сережку распилили пополам и украсили ими уже как "серьгами" статую Венеры в римском Пантеоне).

В искусстве этот сюжет называется обычно "Пир Клеопатры" и легко опознается по кубку＋жемчужине (или жесту, когда царица тянется к уху). Иногда есть даже интереснее варианты: никакого пира и Марка Антония вокруг нету, а есть только барышня с жемчужиной.

Anthoni Schoonjans. "Клеопатра, кладущая жемчужину в кубок". 1706. Рейксмюзиум



Иногда бывает, что это просто так — холст был небольшой, и поэтому художник ограничился 1 фигурой. А иногда видно, что это нарочно сделанный портрет реальной аристократки Нового времени в образе Клеопатры. В 17 веке такое любили: например, есть такой портрет Марии Манчини, племянницы кардинала Мазарини, той самой, соперницы мадемуазель Лавальер.

Вуэ. "Мария Манчини в образе Клеопатры".



И, конечно, все эти "Клеопатры" на картинах мастеров XVI-XIX веков, с точки зрения внешности (цвет волос, глаз, фигура) — отнюдь не египтянки и не гречанки. А среднеевропейки, белокожие и светловолосые, именно того физического типа, который был моден в эпоху написания картины. Так что порой жест с жемчужиной — единственный способ опознать в пышной "красавице", похожей на нашу императрицу Елизавету Петровну, знаменитую египетскую царицу… И вы теперь владеете этим навыком!