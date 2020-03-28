Количество медиков, оказывающих помощь украинцам с коронавирусом, будет увеличено – Минздрав

28.03.2020, 19:40, Новости дня

В Украине увеличат количество медицинских работников, которые оказывают помощь гражданам с коронавирусной инфекцией. Об этом 28 марта на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, информирует сайт Минздрава.

В частности, специалистов ведущих медицинских учреждений Украины планируют привлекать для помощи областям.

“На уровне областных структурных подразделений определены учреждения, в которых будут оказывать помощь больным коронавирусной болезнью. Также рассматривается вопрос пополнения бригад, которые смогут предоставлять ту или иную медицинскую помощь, в том числе и в отделениях интенсивной терапии”, – сказал Ляшко.

Он отметил, что сотрудничество начинается в том числе с Академией медицинских наук и медицинскими университетами.

Замминистра подчеркнул, что сейчас уменьшилось количество плановых операций в системе здравоохранения, в связи с чем освобождаются реанимационные бригады.

“Мы просим их предоставлять не только методическую, но и практическую помощь. Возможно, вахтовым методом, переездами в определенные области, которые испытывают трудности именно с наличием медицинских специалистов определенного профиля”, – объяснил Ляшко.

По его словам, областным штабах, отвечающим за борьбу с коронавирусом, поручили создать при центральных районных больницах мобильные бригады, которые будут выезжать на вызов семейного врача, представителей экстренной медицинской помощи и других медицинских работников к пациентам с подозрением на COVID-19. Они будут брать образцы для исследований в лаборатории.

По данным Минздрава, число жителей Украины с подтвержденным диагнозом COVID-19 составило 311, за последние сутки выявлено 93 новых случая. Зафиксировано восемь летальных случаев.

Вспышка COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 28 марта, общее количество инфицированных в мире достигло 618 тыс., из них 28 823 человека умерли, более 135 тыс. выздоровели.