 

В Харькове столкнулись экипаж патрульных и Lexus с полицейским – Госбюро расследований

28.03.2020, 19:40, Новости дня

27 марта в Харькове произошло ДТП с участием патрульных полицейских, пострадали пять человек. Об этом проинформировали в Государственном бюро расследований (ГБР).

“Около 21.00 в городе Харькове автомобиль патрульных Mitsubishi Outlander делал разворот на одном из перекрестков. В этот момент с ним столкнулся автомобиль Lexus, который, в свою очередь, протаранил еще и припаркованную Mazda. Пассажиром Lexus был действующий сотрудник патрульной полиции. В результате ДТП травмировались 5 человек”, – сказано в сообщении.

ГБР открыло уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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