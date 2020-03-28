 

Кроме Емца и Уманского, из Кабмина может быть уволен Криклий – СМИ

28.03.2020, 19:40, Новости дня

Из Кабинета Министров Украины в ближайшее время могут быть уволены министр здравоохранения Илья Емец, министр финансов Игорь Уманский и министр инфраструктуры Владислав Криклий, утверждает “Апостроф”.

По версии издания, среди претензий к Емцу – “слишком быстрые темпы возвращения теневых схем закупок лекарств”, “вялая работа по подготовке страны к эпидемии коронавируса”, а также недавние высказывания о пенсионерах. При этом, пишет “Апостроф”, Емца намерены уволить “без скандалов”.

Накануне о готовящейся отставке Емца также сообщали “Украинская правда” и LB.ua. СМИ указывали, что вместе с ним может быть уволен Игорь Уманский – из-за неудачного проекта секвестра бюджета. “Апостроф” утверждает, что Уманский предложил остановить так называемое “Большое строительство” – проект, который президент Владимир Зеленский призывал не останавливать.

Кроме того, пишет “Апостроф”, из Кабмина может быть уволен министр инфраструктуры Владислав Криклий. По информации издания, его обвиняют в неспособности или нежелании побороть коррупцию в Укртрансбезопасности, ликвидировать схемы теневой аренды в морских портах, а также в отсутствии прогресса в реформировании “Укрзалізниці”.

Емец, Уманский и Криклий были назначены в правительство Дениса Шмыгаля 4 марта текущего года.

23 марта несколько народных депутатов утверждали, что Емец намерен уйти в отставку и вскоре объявит об этом. Официального подтверждения этой информации пока не поступало.

27 марта спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявлял, что в парламент не поступало конкретных предложений о кадровых перестановках в Кабмине. При этом президент Владимир Зеленский признал, что изменения в правительстве обсуждаются, однако отказался озвучить детали, сообщал УНИАН.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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