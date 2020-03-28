«Это был длинный путь, но старания окупились» — Северная Македония стала 30-м членом НАТО

28.03.2020, 19:36, Новости дня

Северная Македония официально вошла в НАТО, пишет Die Zeit. «Это был длинный путь, но все старания окупились», — прокомментировал произошедшее генсек альянса Йенс Столтенберг. А президент республики Стево Пендаровски назвал это событие «историческим успехом», который обеспечит его стране безопасность и будущее.



Reuters

НАТО официально приняло в свои ряды Северную Македонию, пишет Die Zeit. Страна Западных Балкан стала 30-ым членом альянса после того как подписала соответствующее соглашение в Госдепе США в Вашингтоне. До этого остальные 29 государств-членов военной организации ратифицировали протокол о вступлении.

«Это был длинный путь, но все старания окупились», — заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, Северная Македония стала частью «семьи из 30 стран и почти миллиарда людей». Альянс базируется «на уверенности в том, что вместе мы сильнее и надёжнее защищены, независимо от того, какие перед нами стоят вызовы», напомнил он.

Президент Северной Македонии Стево Пендаровски назвал произошедшее «историческим успехом». Теперь по прошествии 30 лет независимости его стране обеспечены безопасность и будущее, заявил он. Следующая цель — вступление в Европейский союз. Членству республики в НАТО до этого мешал конфликт с Грецией, напоминает издание. В Афинах опасались, что, назвавшись Северной Македонией, соседняя страна будет претендовать на одноимённую провинцию на севере Греции.

Членство в НАТО ускорит интеграцию, демократические реформы в республике, позволит вести более активную торговлю, а также обеспечит безопасность и стабильность, заявил госсекретарь США Майк Помпео. К тому же это показывает другим странам, что дверь в НАТО открыта для тех, кто готов соответствовать высоким стандартам и взять на себя ответственность, связанную с членством в альянсе.

Министр иностранных дел Германии также поприветствовал вступление Северной Македонии в военную организацию. По его словам, соглашение с Грецией стало в этом процессе «важной вехой». «Тем самым главы государств и правительств обеих стран наглядно продемонстрировали, что политическая смелость и мастерство дипломатии позволяют снимать многолетние блокады мирным путём», — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства Германии.

Северная Македония стала 14 страной, вступивший в НАТО после окончания холодной войны, отмечает Die Zeit. Большинство из них раньше находились в сфере влияния Советского Союза. Расширение альянса на Восток существенно обострило отношения с Россией.