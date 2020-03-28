Медики: Стакан черного чая с сахаром может избавить от головной боли

28.03.2020, 19:30, Разное

Медики назвали продукты-целители при головной боли, вызванной внешними причинами. В таких случаях можно не применять лекарства.

Известно, что употребление болеутоляющих препаратов часто сопровождается побочными эффектами, наносящими вред организму. В некоторых случаях их необходимость полностью отсутствует. Боли в голове после длительного пребывания в душной комнате или напряженной работы за компьютером необходимо попробовать устранить прогулкой на свежем воздухе. Последствия усталости — стаканом черного чая с сахаром и кратковременным отдыхом. Наличие в рационе бананов, орехов, авокадо или кураги компенсирует нехватку кальция, улучшит состояние кровеносных сосудов и предотвратит их спазм. Недостаток влаги в организме приводит к обезвоживанию и потере калия. Восполнить дефицит микроэлемента помогут помидоры, картофель, морепродукты и сухофрукты.

При отсутствии в должном количестве кальция может не только болеть голова, но и появляться неприятные ощущения в корнях волос. Молочные продукты, петрушка, кунжут должны присутствовать в питании в этом случае. Падение уровня гормона эстрогена способно вызвать головные боли у женщин. Необходимыми продуктами питания должны стать бобовые, красная рыба, орехи и чернослив.