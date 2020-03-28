Обнародованы фото и параметры Oppo Reno Ace 2 5G

28.03.2020, 19:30, Разное

В Сети появился новый снимок смартфона Oppo Reno Ace 2 5G, известны и некоторые технические особенности гаджета. Недавно гаджет прошел сертификацию TENAA.

На новом изображении мобильный аппарат китайского производства продемонстрирован с четырех сторон, что дает возможность оценить как дизайн, так и увидеть перфорированный в левом верхнем углу дисплей под фронтальную камеру. В выступающем круглом массиве имеется основная камера, у которой четыре датчика, рядом присутствует вспышка.

Сертификация 3C подтвердила, что смартфон Oppo Reno Ace 2 5G будет оснащаться скоростной зарядкой до 65 Вт. Ранее представители азиатского производителя утверждали, что компания намерена выпустить девайс с опцией быстрой беспроводной зарядки мощностью до 40 Вт, поэтому не стоит исключать, что именно она появится в новинке. При этом разработка Oppo не окажется первопроходцем в этом направлении: такую технологию ранее внедрили в Huawei P40.

Известно, что эта флагманская модель Oppo получит однокристальный процессор Qualcomm Snapdragon 865 с модемом X55 5G. Также аппарат должен обзавестись основной камерой с главным датчиком на 48 Мп, сканером отпечатков пальцев под AMOLED-дисплеем, но потеряет аудиоразъем на 3,5 мм. Официальная презентация устройства состоится в апреле, как намекнул топ-менеджер бренда Брайан Шен.