 

В Британии от коронавируса умерли более 1 тыс. человек

28.03.2020, 19:30, Новости дня

В Британии от коронавируса умерли больше 1 тыс. человек, сообщило министерство здравоохранения и социальных дел страны.

«По состоянию на 09:00 (12:00 мск) 28 марта у 120 тыс. 776 человек в Соединенном Королевстве были взяты анализы [на наличие коронавируса], в 103 тыс. 687 случаях результаты анализов оказались отрицательными, в 17 тыс. 089 случаях – положительными. По состоянию на 17:00 (20:00 мск) 27 марта 1019 человек из тех, кто был госпитализирован в Великобритании, к сожалению, умерли», – сообщило ведомство, передает ТАСС.

Отмечается, что за день в стране от заболевания скончались 260 человек, это самый высокий суточный показатель с момента вспышки болезни.

В пятницу министр здравоохранения Британии Мэтт Хэнкок заразился коронавирусом, он решил самоизолироваться. Напомним, глава британского правительства Борис Джонсон объявил о введении карантина в Великобритании. 



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