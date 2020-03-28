 

Сын Аниты Цой подрался с англичанами из-за дефицитных макарон

28.03.2020, 19:30, Разное

Сын Аниты Цой Сергей подрался с англичанами из-за двух пачек дефицитных макарон. Об этом певица пояснила в эфире информационно-развлекательной программы «Ты не поверишь!», которая транслируется на телеканале НТВ.
Наследник Аниты Цой, который сейчас учится в Лондоне, на время карантина не смог вернуться домой из-за ограничения транспортного сообщения между странами. Поэтому семья певицы приняла решение о том, что молодому человеку пока лучше остаться в Британии.
По словам знаменитости, сейчас в стране ужесточили правила, связанные с карантином. На удице можно появляться, когда на это есть разрешение. В ином случае, наказанием может послужить отчисление из университета и даже тюрьма. Кроме того, из-за дефицита некоторых продуктов в супермаркетах иногда даже происходят стычки.

«Там очень все жестко»,- поделилась Анита Цой.

Звезда также поведала о своем недавнем разговоре с сыном по видеосвязи. Когда исполнительница увидела наследника, сразу поняла, что он подрался. При этом, ранее парень никогда так не делал. Молодой человек сообщил, что он стал участником конфликта, который произошёл в магазины с британцами из-за пары пачек макарон.

«Сын говорит, что мясо подорожало и лежит на полках. Его не берут. А вся борьба идет за долгоиграющие продукты», – пояснила Анита Цой.

На вопрос матери о том, кто в итоге стал обладателем тех макарон, сын ответил, что они достались ему.



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