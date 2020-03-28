Мнение: Оптовый заказ

28.03.2020, 19:27, Разное

Новость прекрасная самая по себе.

Франция заказала у Китая 1 миллиард медицинских масок. Вывозить будут где-то по 80 млн. штук в неделю.

О чем это говорит:

1. Франция явно просчитывает ситуацию, где ей понадобится 1 млрд. медицинских масок на существенный период, помимо собственного внутреннего производства.

2. Снова Европа ищет помощи у Китая. Вбросы про "некачественные китайские маски" Францию очевидно не остановили, хотя как мы видели и в случае с Италией, и в случае с другими странами, евроатлантисты предпринимали усилия по дискредитации китайской и российской помощи.

3. Китай готов удовлетворять и такие заказы – предприятия переведенные на пошив масок очевидно не будут иметь проблем с занятостью и заказами.