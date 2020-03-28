Количество погибших мигрантов из Туркменистана, которые употребляли испорченный алкоголь в Турции, возросло до 53

28.03.2020, 19:18, Новости дня

Количество погибших среди туркменских мигрантов в Турции, которые отравились некачественным алкоголем, возросло до 53. Об этом туркменской службе Радио Свобода (Радио Азатлык) сообщил человек, который был на похоронах жертв и пожелал остаться неназванным.

По сообщению, 53-я жертва умерла утром 28 марта и еще по меньшей мере 15 человек остаются в больнице.

20 марта турецкая полиция сообщила о минимум 20 туркменских мигрантах, которые умерли от отравления фальшивой водкой.

Турецкая полиция задержала более 10 человек, которых подозревают в торговле несертифицированным алкоголем. При обыске у них кроме большого количества алкоголя было обнаружено несколько единиц незарегистрированного огнестрельного оружия и десятки патронов. Власти Турции предупредили всех, особенно иностранцев, не употреблять поддельный алкоголь.

По версии полиции, к отравлению, вероятно, привело то, что мигранты употребляли самодельный напиток, изготовленный из разбавленного спирта. Но использованный спирт оказался не этиловым, а метиловым, что и привело к массовой гибели людей.

В 2017 году аналогичный случай массового отравления контрафактным алкоголем произошел в российском Красноярске: там погибли 76 человек, более 120 попали в больницы. В конце прошлого месяца похожий случай был в Иране: там 159 человек также скончались, отравившись поддельным алкоголем.