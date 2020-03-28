 

СМИ назвали самую подготовленную к коронавирусу страну

28.03.2020, 19:16, Новости дня

Самой подготовленной к коронавирусу страной в мире оказалась Нигерия, пишет египетское издание NoonPost.

Автор публикации Ахмад Фаузи Салим отметил, что Нигерия и ранее успешно боролась с инфекциями, передает РИА «Новости».

В 2014 году в страну приехал инфицированный Эболой мужчина из Либерии, за несколько недель он заразил почти 20 человек в двух городах, восемь из них умерли.

Местные власти ввели оперативные и жесткие меры, они проследили цепочку контактов зараженных, число которых достигло почти 900 человек. Разносчиков инфекции распределили среди 18 групп медработников и добровольцев, которые следили за их перемещениями и дезинфицировали все объекты, с которыми те взаимодействовали.

Правительство страны смогло собрать достаточно средств, обученных людей и препаратов, чтобы остановить эпидемию на начальной стадии, отметил Салим. По его утверждению, этот опыт позволил стране успешно бороться с коронавирусом.

Автор пояснил, что, по мнению некоторых специалистов, странам Африки в борьбе с вирусом помогает жаркий климат.

При этом Салим отметил, что на данный момент в 40 из 54 стран континента насчитывается почти 1000 случаев инфицирования коронавирусом. В Нигерии, по данным ВОЗ, коронавирусом заболели 65 человек, один из них погиб.

Напомним, в РФ за последние сутки зарегистрировали 228 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших в стране составляет 1 тыс. 264 человек в 62 регионах.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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