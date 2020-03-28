Робот «Федор» отправлен на “пенсию” из-за непригодности для работы на МКС

28.03.2020, 19:09, Разное

Робот «Федор» российской разработки работал на МКС, но был раскритикован и “отправлен на пенсию” после выполнения миссии. Авторы данного проекта отметили, что он не пригоден для такой работы.

В организации «Андроидная техника» сообщили, что после общения с космонавтами и необходимого анализа действий «Федора» стало известно, что робот не востребован для МКС, потому как на борту станции всегда присутствуют специалисты. Механизм внутрикорабельной деятельности больше подходит для функционирования на окололунной базе, которая не будет часто посещаемой.

На МКС «Федором» управляли Алексей Овчинин и Александр Скворцов с помощью специального аватара-костюма. Робот выполнял разные задачи, взаимодействуя с электронными приборами и отвечая на вопросы космонавтов. Оказалось, что участники миссии и создатели машины по-разному оценили его достижения. Сотрудники «Андроидной техники» получили много замечаний по поводу работы их проекта, хотя Александру Скворцову понравился эксперимент, продолжавшийся на протяжении трех месяцев.