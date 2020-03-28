 

Навка с трудом уговорила 19-летнюю дочь сделать совместное видео

28.03.2020, 19:09, Разное

Во время самоизоляции на период карантина Татьяна Навка с большим трудом уговорила свою 19-летнюю дочь записать совместное видео. Фигуристка заявила о предпочтении заниматься спортом, готовить в компании младшей дочери Надежды, а также следить за её изучением французского.
Сейчас к ней приехала старшая дочь Александра Жулина. Девушка обучается в МГИМО на факультете интернациональных экономических отношений. В настоящее время большинство ВУЗов проводят занятия дистанционно. Не так давно Татьяна Навка в компании детей прогулялась по лесу. В новом видео фигуристка показывает себя со старшей дочерью на крыльце. Возле дома у реки, в которой плавают утки, знаменитость хотела сделать общее фото с ребёнком, однако та ответила отказом.

В итоге Навка поставила смартфон в режим записи видео. Александра Жулина со смехом пряталась от камеры и попросила мать «отстать от неё». Фигуристка попыталась убедить дочь, что «нет ничего плохого» в совместной съёмке, но в результате тоже рассмеялась.

«А вы пытались поймать в кадр взрослого самостоятельного ребёнка? Сплошной квест с препятствиями. Часто интересуетесь у старшей дочери, где она? Она постоянно рядом, однако я приучаю детей к самостоятельности, поэтому смотрю на их личное пространство и желания с уважением», — указала Татьяна Навка в комментарии к публикации.



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