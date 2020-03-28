Генералу Младичу провели операцию без оповещения семьи

28.03.2020, 19:08, Новости дня

Медики Врачи Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ) провели операцию экс-командующему армии сербов Боснии и Герцеговины генералу Ратко Младичу, не оповестив семью о состоянии его здоровья, сообщил сын генерала Дарко.

«Операция сделана, не знаю, почему нас не оповестили о ней. Утром нас застали врасплох, мне позвонили из трибунала и сказали, что операция началась, потом мы получили информацию, что операция закончилась, потом – что он пришел в себя после наркоза. Мы обеспокоены тем, что это сделано таким образом, мы вообще не знали, что будет операция, у нас не было информации о состоянии его здоровья уже несколько недель, последний отчет поступил больше месяца назад», – отметил Младич-младший, передает ТАСС.

Дарко добавил, что семья опасается за анализы генерала, анализы крови «очень плохие». Согласно им, гемоглобин у генерала ­– 6,2.

«Любой врач знает, что это значит, при таком гемоглобине делают переливание крови. Этот факт был для нас основой опасений, стоит ли делать операцию сейчас, пока он не поправится. Сейчас операция сделана, посмотрим, как пойдет восстановление. Я надеюсь, что он, как великий борец, победит и в этой битве», – отметил Дарко.

Напомним, Младич был приговорен МТБЮ к пожизненному заключению. Защита подала апелляцию. При этом сообщалось о резком ухудшении состояния здоровья генерала. Газета ВЗГЛЯД указывала, что оправдание генерала обрушило бы идеологическую конструкцию стран Запада.

В декабре 2019 года российская сторона выразила готовность заняться лечением генерала Младича.