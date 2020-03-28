Путин сменил главу управления президента по IT

28.03.2020, 19:08, Новости дня

Президент Владимир Путин освободил от должности начальника управления президента по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Андрея Липова.

Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

«Освободить Липова Андрея Юрьевича от должности начальника управления президента Российской Федерации по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи», – говорится в документе.

В другом указе глава государства назначил на эту должность Татьяну Матвееву.

В феврале Путин освободил от должностей четырех генералов МВД и МЧС, а также провел ряд перестановок в системе силовых ведомств.