Путин сменил главу управления президента по IT

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28.03.2020, 19:08, Новости дня

Президент Владимир Путин освободил от должности начальника управления президента по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Андрея Липова.

Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

«Освободить Липова Андрея Юрьевича от должности начальника управления президента Российской Федерации по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи», – говорится в документе.

В другом указе глава государства назначил на эту должность Татьяну Матвееву.

В феврале Путин освободил от должностей четырех генералов МВД и МЧС, а также провел ряд перестановок в системе силовых ведомств.



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