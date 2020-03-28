Специальные дроны помогут в борьбе с коронавирусом

28.03.2020, 18:53, Разное

Противодействовать распространению коронавирусу люди станут при помощи специального оборудования. Отслеживать заболевших можно будет, задействовав дроны компании Draganfly.

Иногда во время чрезвычайных ситуаций обычные способы не срабатывают. Нынешняя эпидемия коронавируса продемонстрировала неэффективность имеющейся системы здравоохранения во многих государствах планеты. Сотрудники канадской фирмы Draganfly выступили с инициативой мониторить местоположение заболевших инфекцией при помощи беспилотников.

Летающие устройства станут патрулировать участки земли, на удалении измерять температуру, частоту дыхания и сердечных сокращений. Технология компьютерного зрения окажет технике помощь в поиске людей, которые кашляют и чихают в толпе.

Таким проектом канадских инженеров заинтересовалось австралийское правительство, инвестировавшее полтора миллиона долларов на развертывание сети беспилотников над большими населенными пунктами. Дроны помогут прекратить распространение коронавируса, выявляя его потенциальных носителей. Точных данных о реализации программы пока нет. В Draganfly отметили, что устройства будут патрулировать требующие повышенного внимания места, а сами дроны уже вызвали интерес на международном уровне.