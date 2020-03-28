Андрей Малахов коротает выходные домашними играми с сыном

28.03.2020, 18:53, Разное

Андрей Малахов поделился с поклонниками своим фото домашних игр с сыном. Телеведущий уделяет много внимания вопросу воспитания ребёнка и не стремится перекладывать эти хлопоты на помощников.

На фото Малахов лежит на полу рядом с игрушками ребёнка. В комментарии телеведущий сообщил, что в следующую неделю сможет делиться с подписчиками кадрами из дома, раскрывая особенности своего семейного досуга. Знаменитость поинтересовался у поклонников, как проходит их суббота.

«В нашей спальне кукольный спектакль», — добавил ведущий.

Андрей Малахов не показывает собственного ребёнка поклонникам. Внешность мальчика видели исключительно наиболее близкие друзья телеведущего. Как стало известно, ребёнок уже посещает музыкальную школу. О таланте сына Андрей Малахов пояснил Игорю Николаеву.

Зимой распространились слухи, что телеведущий готовится к рождению ещё одного ребёнка, но на текущий момент данная информация не получила подтверждения.