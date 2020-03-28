 

Xiaomi запустила уникальный арт-проект с Mi Note 10

28.03.2020, 18:53, Разное

Китайская корпорация Xiaomi проводит эксклюзивный проект совместно с арт-художником Андреем Бергером. Уличное искусство она переносит в «цифру» при помощи смартфона Mi Note 10.
Уличное искусство не может похвастаться длительным сроком жизни. Произведения имеют свойство портиться из-за жаркой погоды. Сотрудники фирмы Xiaomi и художник Андрей Бергер порассуждали, как новые технологии могут сохранить проекты стрит-арта. Мастер на протяжении недели создавал различные уникальные произведения. Перед началом каждой следующей работы он всегда закрашивал прежний рисунок и принимался рисовать поверх него другой. Чтобы сберечь работы, Андрей Бергер запечатлел их при помощи смартфона Mi Note 100. Камера этого мобильного аппарата дает возможность сделать самое большое количество деталей.

Все проекты художника, выполненные в группе с экспертами Xiaomi, находятся в формате интернет-артбука, а механизм дополненной реальности позволит рассматривать их в ином режиме. Для этого требуется установить программу Artivive и следовать инструкциям на официальном аккаунте проекта Mi Note 10 X Berger.

Xiaomi представила Mi Note 10 в 2019 году. Гаджет оснащен экраном AMOLED на 6,47 дюйма, фронтальной камерой на 32 Мп, основной на 108+5+12+20+2 Мп, сканером отпечатков пальцев, аккумулятором на 5260 мАч, процессором Qualcomm Snapdragon 730G, 6/8 и 128/256 Гб памяти. Первоначально аппарат появился на рынке Китая, где продавцы требовали за стандартную модель 400 американских долларов.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.03 / В Челнах на предприятии по сортировке мусора нашли пакет с человеческой ногой

05.02 / В Конституции России может появиться девиз страны

24.03 / Мнение: Иранский агент в Бундесвере

24.02 / “Мы написали красивую историю любви”: Агата Муцениеце прокомментировала развод с Павлом Прилучным

07.02 / Мнение: Будни «китайской заразы»

03.02 / Ирина Шейк, Виктория Бекхэм, Амелия Виндзор и другие гости афтепати премии BAFTA

23.02 / Samsung Galaxy S20 Ultra удивил в реальных тестах

13.03 / Россия закрыла границы для итальянцев из-за коронавируса

14.02 / Федор Добронравов отреагировал на слухи о конфликте с Анатолием Васильевым

13.02 / Мнение: Пособники террористов?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска