Xiaomi запустила уникальный арт-проект с Mi Note 10

28.03.2020, 18:53, Разное

Китайская корпорация Xiaomi проводит эксклюзивный проект совместно с арт-художником Андреем Бергером. Уличное искусство она переносит в «цифру» при помощи смартфона Mi Note 10.

Уличное искусство не может похвастаться длительным сроком жизни. Произведения имеют свойство портиться из-за жаркой погоды. Сотрудники фирмы Xiaomi и художник Андрей Бергер порассуждали, как новые технологии могут сохранить проекты стрит-арта. Мастер на протяжении недели создавал различные уникальные произведения. Перед началом каждой следующей работы он всегда закрашивал прежний рисунок и принимался рисовать поверх него другой. Чтобы сберечь работы, Андрей Бергер запечатлел их при помощи смартфона Mi Note 100. Камера этого мобильного аппарата дает возможность сделать самое большое количество деталей.

Все проекты художника, выполненные в группе с экспертами Xiaomi, находятся в формате интернет-артбука, а механизм дополненной реальности позволит рассматривать их в ином режиме. Для этого требуется установить программу Artivive и следовать инструкциям на официальном аккаунте проекта Mi Note 10 X Berger.

Xiaomi представила Mi Note 10 в 2019 году. Гаджет оснащен экраном AMOLED на 6,47 дюйма, фронтальной камерой на 32 Мп, основной на 108+5+12+20+2 Мп, сканером отпечатков пальцев, аккумулятором на 5260 мАч, процессором Qualcomm Snapdragon 730G, 6/8 и 128/256 Гб памяти. Первоначально аппарат появился на рынке Китая, где продавцы требовали за стандартную модель 400 американских долларов.