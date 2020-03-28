 

Минспорт РФ закрывает тренировочные базы с 29 марта

28.03.2020, 18:51, Новости дня

Министерство спорта РФ ставит на паузу работу учебно-тренировочных спортивных баз страны с 29 марта из-за коронавируса. Перерыв в их функционировании продолжится до особого распоряжения.

"В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции Covid-19, в соответствии с решениями президента РФ и правительства РФ, Министерство спорта Российской Федерации приняло решение приостановить работу учебно-тренировочных спортивных баз с 29 марта 2020 года и до особого распоряжения, — сообщил министр спорта Олег Матицын, слова которого приводит "Интерфакс". — На время остановки работы тренировочных центров заработная плата персоналу будет сохранена".

При этом также отмечается, что спортивную базу "Новогорск" в Подмосковье могут перевести в особый закрытый режим работы. Под собой он подразумевает изоляцию на территории спорткомплекса спортсменов, тренеров, специалистов и персонал. 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.03 / Названа страна, откуда прибыли зараженные коронавирусом в Кемерово

21.03 / Число инфицированных коронавирусом выросло в Украине до 41, география расширилась. Главное за день

12.02 / Эксперты: россияне легче расстаются с деньгами при бесконтактной оплате

17.03 / В коде iOS 14 обнаружили данные о смартфоне iPhone 9 Plus

19.03 / Лихач насмерть сбил пожилого велосипедиста под Волоколамском

23.02 / Сандерс выступил за активную военную поддержку Тайваня со стороны США

18.02 / Китайский коронавирус замедлит мировую экономику до июля

15.02 / США подняли пошлины на самолеты европейского производства

16.02 / В Крыму увидели странности проекта нового герба Белоруссии

14.02 / 67,3% украинцев считают ситуацию в стране напряженной – опрос

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска