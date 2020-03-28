Общество: Ужесточение карантина может стать спасением для России

28.03.2020, 18:48, Новости дня

Целый ряд ограничений решено ввести в России. Вслед за закрытием авиасообщения с зарубежными странами прерываются любые передвижения на границе, по данным источников, не исключен запрет на перемещения внутри страны. На замке все объекты досуга: начиная с кафе и торговых центров и заканчивая санаториями и домами отдыха. Что еще следовало бы предпринять и что еще могут запретить в России?

На фоне ситуации с коронавирусом с субботы в РФ вводится ряд ограничений, которые должны способствовать борьбе с коронавирусом. В частности, закрываются кафе и общепиты, торгово-развлекательные и досуговые центры, кинотеатры и учреждения культуры. Приостановлено размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, детских лагерях, санаториях и гостиницах. Запрещаются любые массовые мероприятия. В ряде регионов также вступил в силу запрет на посещение религиозных учреждений.

В Карелии с 29 марта остановят даже движение общественного транспорта. Его работу было решено сократить в Краснодарском крае.

Ранее, как известно, было почти полностью остановлено авиасообщение с зарубежными странами. Теперь с 30 марта останавливается любое движение через российскую границу – автомобильное, железнодорожное, пешеходное, речное. Закрываются временно также смешанные пункты пропуска через российскую границу плюс через сухопутный участок российско-белорусской границы. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте правительства.

Более того, в правительстве рассматривают возможность ограничить передвижение по стране, в том числе остановку авиа- и железнодорожных пассажирских перевозок, сообщил информированный источник РИА «Новости».

Тем временем на сайте правительства сообщается, что был одобрен проект поправок, повышающих ответственность за нарушение санитарных правил и режима повышенной готовности или ЧС.

Принятие проекта поправок повысит ответственность граждан, должностных и юридических лиц за нарушение требований административного законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.

Эксперты и врачи единодушно выступают за ужесточение мер в борьбе с опасным вирусом.

«Эти жесткие меры могут оказаться спасением, – сообщил газете ВЗГЛЯД профессор Сколтеха, профессор РАН, член Совета по науке и образованию при президенте Артем Оганов. – Сейчас я самоизолировался на даче в 100 км от столицы. Но буквально вчера я еще был в Москве. Улицы были полны людей, на детских площадках играли дети, возможно, заражая друг друга.

Это все то, что не нужно делать во времена эпидемии. Из-за такого поведения число зараженных может резко вырасти. Кому от этого будет лучше? Лучше людям посидеть недельку-другую дома, чем рисковать заразиться и заразить других»,

– призывает москвичей эксперт.

От увиденного в Москве в шоке и представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович. «Проехала через Москву, и мне больно. Расстояние два метра люди не соблюдают. Идут три подруги – и вместе, не зная, есть ли у них вирус или нет. Но нельзя так. Нужно соблюдать дистанцию два метра. Нельзя игнорировать это правило. Эпидемия набирает скорость, это как гонка. Но мы можем ее остановить, соблюдая рекомендации», – сообщила Вуйнович на онлайн-форуме «Следующие 20 лет».

Коварство болезни в долгом инкубационном периоде. Человек две недели может не видеть симптомов, но за эти две недели он в состоянии заразить десятки пока гуляет якобы здоровым. «Это опасная ситуация, но до многих москвичей это еще не дошло, судя по тому, что люди толпятся на улице. Совершенно беззаботное поведение людей, которое может стоить им очень дорого», – переживает Оганов.

В особой зоне риска находятся люди старшего возраста, которые не должны физически общаться с детьми и внуками, и даже в магазин ходить за продуктами. Однако многие этого просто не знают. «Я сегодня пришел в магазин и увидел бабушку 80 лет. Ей никто не объяснил, что в 80 лет будет стопроцентная смерть, если заболеть этим вирусом. Бабушка не знала, что ей могут помочь приносить продукты под дверь. Социальная служба не донесла информацию до старшего поколения», –рассказал газете ВЗГЛЯД заведующий кафедрой и отоларингологическим отделением «Московского областного научно-исследовательского клинического института» Виктор Егоров.

Если не соблюдать правила, которые придуманы не просто так, то очень скоро число случаев будет огромным, солидарны эксперты.

Согласно официальной статистике, в России выявлено уже 1264 заболевших коронавирусом. «Число зараженных очень быстро растет, и власти это признают. Именно поэтому сейчас вводятся все эти ограничительные меры, так же как и во всем мире. Возможно, существующих ограничительных мер уже недостаточно, поэтому они будут ужесточаться», – считает Оганов.

«На какое-то время мы потеряем материально, экономика просядет, но что может быть важнее человеческой жизни? К сожалению, человек слаб в своих действиях, ему кажется, что все обойдется, но не стоит надеяться на русский авось. Спасут только жесточайшие меры», – согласен Виктор Егоров.

Закрытие церквей – это такое же здравое решение во времена эпидемии, как и закрытие ресторанов и театров. Хотя сделать это решились лишь единичные регионы. Врач призывает молиться дома, так как главная особенность коронавируса в том, что он очень долго живет на поверхностях – до 17 дней.

«Причащаться, целовать руки, иконы и т.д. во время пандемии? Представляете, сколько один заболевший может заразить людей в церкви? Наши священнослужителей должны понимать это. Но вместо этого я видел в интернете, как батюшка призывал ходить в церковь, не отрекаться от Бога, который защитит. Я сам верю в Бога, но не понимаю, как священослужитель может такое говорить. Забыли про поговорку: на Бога надейся, а сам не плошай. Священослужители, наоборот, должны призвать всех уйти временно на изоляцию и молиться дома. Карантин – это самое безопасное во время эпидемии», – рассуждает заведующий отоларингологическим отделением.

Если у вас есть острая необходимость выйти из дома в магазин, то лучше надевать маску. «Ее надо менять раз в два часа. Стараться не прикасаться руками к лицу. Долго носить перчатки, кстати, также не рекомендуется, так как снижается естественная защита кожи. Поэтому надо периодически снимать перчатки и просто чаще мыть руки», – замечает Егоров.

Но самое лучше средство – это карантин, уверен он. «Чтобы повысить иммунитет, можно пить витамин С – 500-1000 миллиграмм в сутки. Лучше, конечно, использовать лимоны. Возьмите один лимон, разрежьте на четыре части, выжмите и разведите в 300-400 граммах воды, и в течение суток выпейте это. Также очень хороший естественный иммуномодулятор – имбирь. Но конечно, лучше всего сидеть дома», – рекомендует заведующий кафедрой и отоларингологическим отделением «Московским областным научно-исследовательским клиническим институтом».

Дальнейшие шаги по ужесточению мер против распространения коронавируса будут зависеть от того, насколько эффективно будет соблюден режим в период с 30 марта по 5 апреля, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. По его словам, следующая неделя объявлена именно для минимизации развития инфекционных процессов. То есть ужесточение мер зависит от нас с вами.

По сути, «от этого зависит судьба наших родителей, друзей, старшего поколения». Потому «вопрос не в том, какие шаги сделает дальше правительство или медицина», вопрос заключается «в самосознании».

«Очень важно – мы должны не проверять, насколько наше здравоохранение выдержит или не выдержит наплыв пациентов, мы должны сделать профилактические меры. Это крайне важно», – отметил министр.

Напомним, в РФ за последние сутки зарегистрировали 228 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших в стране составляет 1 тыс. 264 человек в 62 регионах.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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