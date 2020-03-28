Минспорт приостановил работу учебно-тренировочных баз

28.03.2020, 18:48, Новости дня

Минспорт решил приостановить работу учебно-тренировочных спортивных баз с 29 марта.

«В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID-19, в соответствии с решениями президента РФ и правительства, министерство спорта Российской Федерации приняло решение приостановить работу учебно-тренировочных спортивных баз с 29 марта 2020 года и до особого распоряжения», – говорится в заявлении министра спорта Олега Матыцина, передает РИА «Новости».

Отмечается, что всем членах спортивных сборных команд необходимо выехать с территории баз, на время остановки работ тренировочных центров зарплата персоналу будет сохранена.

Учебно-тренировочный центр «Новогорск» собираются перевести на особый режим работы, на котором спортсмены, специалисты, обслуживающий персонал и тренеры будут находиться в изоляции на территории комплекса.

«Прошу всех руководителей, спортсменов, тренеров, специалистов с пониманием отнестись ко всем принимаемым министерством спорта и другими органами государственной власти решениям. Будьте предельно внимательными к своему здоровью и здоровью окружающих в этот непростой период. Следуйте рекомендациям, подходите ответственно к своим действиям. Мы делаем все возможное в рамках компетенции министерства, чтобы минимизировать риски в связи с временным прекращением учебно-тренировочного процесса. Уверен, только все вместе мы сможем справиться с ситуацией и вернуть спортивную жизнь страны в привычное русло», – заключил министр.

Ранее Минспорт рекомендовал отменить и перенести проведение всех спортивных соревнований на территории РФ с 21 марта и до особого распоряжения.