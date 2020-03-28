Российский актер рассказал о сложностях сдачи теста на коронавирус в США

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28.03.2020, 18:48, Новости дня

Актер Алексей Воробьев рассказал о сложностях при сдаче теста на коронавирус в Лос-Анджелесе.

Воробьев после съемок в новом сериале самоизолировался в Лос-Анджелесе и заболел, у него начался сильный жар и поднялась температура, передает НТВ.

«Естественно, я, читая все СМИ, сразу хотел сделать тест на тот самый коронавирус, но, как оказалось, это сделать довольно непросто. Если у тебя нет лечащего врача, просто так прийти и сделать тест практически невозможно. У тебя должны совпадать вообще все симптомы, которые должны быть при коронавирусе», – отметил артист.

Через некоторое время он выяснил, что те, кто перенес инсульт, входят в зону риска, потому могут быстрее других сдать тест. Поскольку Воробьев семь лет назад перенес инсульт, ему удалось сдать этот тест.

Профессор университета Джонса Хопкинса Пол Ротман заявлял, что в США число случаев заражения коронавирусом растет вдвое быстрее, чем в мире в целом.

В субботу стало известно, что в штате Калифорния 17-летний подросток с коронавирусом умер после того, как ему отказали в медицинской помощи, потому что у него не было страховки.



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