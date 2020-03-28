У сына Меган Маркл и принца Гарри появился новый друг

28.03.2020, 18:40, Разное

Как бы ни мечтала Елизавета II, что ее правнуки будут дружить и взрослеть вместе, этому, казалось бы, простому желанию, похоже, не осуществиться. Маленький Арчи, 10-месячный сын Меган Маркл и принца Гарри, уже несколько месяцев растет вдали от королевской семьи и своих кузенов и кузин – детей принца Уильяма и Кейт Миддлтон принцев Джорджа и Луи, принцессы Шарлотты, дочек Питара и Отем Филлипса Саванны и Айлы, а также Мии и Лены Тиндалл, дочерей Майка Тиндалла и Зары Филлипс.

Недавно вместе с родителями Арчи переехал в Америку – поближе к бабушке Дории. А заодно и к лучшей подруге Меган дизайнеру Мише Нону, которая сегодня сообщила радостную новость – она впервые стала мамой. Своему мужа, предпринимателю Майклу Хессу, она родила сына. Мальчика назвали Лео.

Наша жизнь изменилась навсега. Мы любим его больше, чем когда-либо считали возможным, и не можем дождаться, чтобы разделить с ним каждый момент его жизни, –

поделился с Daily Mail счастливый отец. Учитывая близкую дружбу родителей, не исключено, что маленькие Лео и Арчи будут много времени проводить вместе, а впоследствии, как мамы, станут лучшими друзьями.

Напомним, модельер Миша Нону больше всего известна не своей работой или личной жизнью, а одним значительным фактом, без которого не было бы ни современной истории о Золушке, ни маленького Арчи Харрисона, ни многострадального “мегзита”. Именно она когда-то устроила Меган и Гарри первое свидание. Также Нону была одной из тех, кого влюбленные пригласили на свою свадьбу в мае 2018 года. Поэтому для герцога и герцогини Сассекских Миша – не просто близкая подруга, а, можно сказать, личный Купидон.

Спустя год Миша пригласила их уже на свою свадьбу. В середине сентября прошлого года Миша Нону и ее возлюбленный, бизнесмен Майкл Хесс обменялись брачными клятвами. Торжественная церемония прошла при закрытых дверях на живописной вилле Aurelia, построенной в Риме еще в XVll веке. Как и ожидалось, поздравить молодоженов собралось много именитых гостей. Среди них – Иванка Трамп и Джаред Кушнер, модель Карли Клосс и Джошуа Кушнер, Кэти Перри и Орландо Блум, принцессы Евгения и Беатрис, Пол Маккартни и многие другие. В каком номере тогда остановились герцоги и другие подробности их поездки читайте здесь.