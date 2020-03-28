 

Вирусолог назвал ошибки США и ЕС в противостоянии коронавирусу

28.03.2020, 18:30, Разное

Вирусолог Михаил Щелканов из ДВФУ описал ключевые ошибки США и ЕС в вопросе противостояния коронавирусу. Он подчеркнул, что на территории РФ профилактические и противоэпидемические меры не позволяют ситуации обостриться до эпидемической вспышки.
Завлаборатории экологии микроорганизмов сообщил, что изначально важно не позволить вирусу оказаться на «оперативных просторах», помешать ему адаптироваться в условиях популяции человека. При этом в странах Европы и на территории США ситуация развивается таким образом, что напоминает вирусологу 18 век. Подобное впечатление вызвано ключевыми особенностями организации процессов здравоохранения, включая противоэпидемические меры. Щелканов сообщает, сегодня в РФ противоэпидемические меры реализуются на достаточно высоком уровне.

Вирусолог отметил, с периода СССР в РФ организована лучшая во всём мире система для поддержания биологической безопасности. Профессор ДВФУ призвал не путать её с механизмом работы Минздрава, поскольку речь идёт не о самом лечении уже заболевших людей, а о методике профилактических действий, нацеленных на защиту от эпидемий. Последняя во многом обеспечивается Роспотребнадзором и прочими структурами власти. Общие действия показывают высокую степень качества межведомственного взаимодействия. Итогом этого становится блокирование всех завозных случаев, которые не распространяются до вспышек эпидемии.

В соответствии со словами Щелканова, в РФ сегодня регистрируется максимум внутрисемейная передача вируса. При этом часто даже её удаётся избежать, поскольку завозные ситуации обнаруживаются быстро и оперативно локализуются.

«Именно этого не наблюдаем в составе системы биобезопасности у ЕС и США. Сам факт того, что ВОЗ преждевременно заявила о пандемии говорит о панических настроениях в верхушках европейских и американских политических структур. Требовалось эту панику спрятать — мол, “пандемия всё спишет”. Я считаю, подобного происходить не должно», — рассказал вирусолог.



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