Косметолог Григорий Гольдин рассказал о лучших весенних процедурах для кожи

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28.03.2020, 18:30, Разное

Известный косметолог Григорий Гольдин пояснил о лучших процедурах для кожи. Специалист по многим направлениям в эстетической медицине некоторые из них советует делать весной.
Известно, что постоянный уход за кожей в домашних условиях позволяет рассчитывать на значительный успех в том случае, если будет принято решение обратиться к специальным манипуляциям. Кроме того, результат также зависит от того, насколько опытным окажется врач, обязательно прошедший сертификацию. Базовые этапы ухода включают в себя три момента: очищение, затем тонизирование и увлажнение. Эти простые процедуры доступны для самостоятельного выполнения дома. В остальных случаях необходима уже помощь профессионалов.

Именно в весеннее время Гольдин рекомендует терапию ботулопротеином. Инъекции препаратов позволяют избавиться от мимических морщин. Курс биоревитализации необходим для комбинированной или сухой кожи с целью возвращения ей эластичности и устранения небольших изъянов. После осенне-зимнего периода принесет пользу и мезотерапия, насыщающая эпителий витаминами, другими полезными веществами и улучшающая микроциркуляцию. Этот метод избавляет от пигментных пятен, восстанавливает нормальное функционирование сальных желез. Химический и лазерный пилинг косметолог рекомендует делать осенью или зимой, хотя некоторые прибегают к шлифовке и в весеннее время года.

Кстати, временная привязка объясняется количеством ультрафиолета, ведь пребывание под лучами жаркого солнца в косметологии не приветствуется. А вот следить за своим питанием, избавиться от вредных привычек, принимать рекомендуемые врачом витамины полезно в течение всего года.



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