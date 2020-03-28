 

Дональд Трамп заявил, что США могут поставить аппараты ИВЛ тем странам, которые в них нуждаются

28.03.2020, 18:24, Новости дня

Президент США Дональд Трамп в ходе брифинга 27 марта заявил, что Соединенные Штаты готовы оказать помощь другим странам в вопросе поставки аппаратов искусственной вентиляции легких, которые необходимы при лечении тяжелых случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщает телеканал CNN.

По словам Трампа, любой в США, кто нуждается в ИВЛ для борьбы с коронавирусом, будет иметь доступ к нему. Кроме того, США произведут такое количество аппаратов искусственной вентиляции легких, которое позволит покрыть собственные нужды, а также оказать необходимую помощь другим странам в борьбе с коронавирусом.

Президент США сообщил, что его администрация будет содействовать производству или приобретению 100 тыс. дополнительных ИВЛ в течение 100-дневного периода.

Это заявление Трамп сделал на фоне опасений американцев, что аппаратов ИВЛ американским врачам не хватит в случае, если вирус продолжит распространяться.

Дыхательная недостаточность – одно из самых серьезных осложнений при COVID-19. В случае ее развития пациента подключают к аппарату ИВЛ. В связи с этим больницы по всему миру испытывают нехватку аппаратов искусственной вентиляции легких.



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