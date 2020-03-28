От продажи земли в условиях кризиса выигрывают спекулянты и олигархи, но не Украина – Билецкий

28.03.2020, 18:24, Новости дня

В ситуации, когда в Украине ввели карантин, а в мире начался самый масштабный за многие годы экономический кризис, президент Украины Владимир Зеленский планирует открыть рынок земли, заявил лидер партии “Национальный корпус” Андрей Билецкий на своем YouTube-канале.

Политик считает, что разрешение на продажу сельскохозяйственной земли приведет к ее распродаже “за копейки”.

“Можно ли вообще продавать землю, любые государственные и национальные ресурсы, когда в мире самый большой за сто лет финансовый кризис? Нет. Цена акций мировых агрокомпаний просела за две-три недели от 20% до 30%. Это значит, что сейчас за землю будут давать 300–500 долларов за гектар. Даже не 1500, а 500 долларов. Все, что получит Украина – несколько миллиардов долларов, которые она проест за пару месяцев и потом останется без денег”, – заявил Билецкий.

Он добавил, что план рассмотреть на внеочередной сессии Верховной Рады открытие рынка земли равноценен предательству национальных интересов, так как в условиях кризиса земля обесценилась и она может быть массово скуплена “спекулянтами и олигархами”.

“У украинских аграриев и сельхозпроизводителей нет свободных денег: они живут от урожая до урожая. Это можно было бы решить государственным кредитом, но в тех изменениях в бюджет, которые подал [премьер-министр Украины Денис] Шмыгаль, четко указано: правительство не дает 4 млрд грн на кредиты украинским фермерам. Это значит, что их угодья выкупят или международные спекулянты, или украинские олигархи. Косюки, Порошенки, Бахматюки и другие. Кто-то считает, что заявление Зеленского о “не более 100 га в одни руки” может предотвратить скупку земли. Никоим образом! В стране, находящейся перед финансовым кризисом, где на вторую неделю карантина людям иногда уже нечего есть, можно найти много подставных лиц”, – подчеркнул Билецкий.

Он убежден, что побыстрее принять закон о рынке земли власть хочет, чтобы получить $8 млрд от Международного валютного фонда, в то время как в 2020 году Украина должна выплатить около $17 млрд. Билецкий считает, что продажа земли в таких обстоятельствах “приведет к полному уничтожению украинской экономики и самостоятельности государства”.

ВИДЕОВидео: Андрій Білецький / YouTube

Ближайшее пленарное заседание парламента запланировано на 30 марта. Нардеп от “Слуги народа” Никита Потураев 27 марта заявил, что договоренность о принятии законопроектов о рынке земли и национализированных банках была достигнута на встрече фракции “Слуги народа” с президентом Зеленским.

Голосование за эти законопроекты повлияет на предоставление Украине помощи в рамках новой программы сотрудничества: директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева отмечала, что их принятие “позволит быстро продвинуться вперед, доработав параметры нового соглашения с более широким доступом, чем предполагалось ранее”.

По словам Зеленского, в течение двух недель после принятия законов Украина может получить $1,5–2 млрд, а общая сумма помощи будет увеличена до $8 млрд.