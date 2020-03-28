Число жертв коронавируса в Великобритании превысило 1 тыс. человек

28.03.2020, 18:24, Новости дня

Количество умерших от коронавирусной инфекции в Великобритании достигло 1028 человек, сообщил телеканал Sky News со ссылкой на данные министерства здравоохранения Соединенного Королевства.

За последние сутки умерли 269 человек.

Как отмечает министерство, подавляющее большинство жертв – 935 человек – приходится на Англию (246 человек за последние сутки). В Шотландии в течение последнего дня скончались семь человек (всего 40 погибших), в Уэльсе – четыре (38), в Северной Ирландии – двое (15).

В британском минздраве сообщили, что жертвами инфекции стали люди в возрасте от 33 до 100 лет; у всех, кроме 13 человек, были сопутствующие заболевания.

Вспышка COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 28 марта, общее количество инфицированных в мире достигло 618 тыс., из них 28 823 человека умерли, более 135 тыс. выздоровели. В Британии заболели более 15 тыс. человек.