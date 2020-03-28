 

Главврача Калачевской больницы вынудили лично разоблачить фейки о неготовности к эпидемии

28.03.2020, 18:22, Новости дня

Олег Кумейко сказал, что клиника регулярно пополняется необходимыми препаратами, медицинскими изделиями и другими средствами.

С призывом не верить слухам, фейкам обратился к жителям Волгоградской области главный врач Калачевской ЦРБ Олег Кумейко. Главврач специально записал видеообращение, и чтобы развеять все домысли, слухи и фейки в соцсетях о том, что вверенное ему учреждение не готово к борьбе с COVID-19, и успокоить население. Очень быстро выяснилось, что оппозиционные активисты из Москвы раздули ложные слухи о дефиците медицинских препаратов и спецоборудования.

Олег Кумейко рассказал, что Калачевская ЦРБ пополняется постоянно медицинскими изделиями и средствами, необходимыми для бесперебойной работы, сообщает «Волгоградская правда». Также главврач подробно обрисовал ситуацию с коронавирусом в районе. Так, по данным Кумейко, были госпитализированы 32 человека. 22 пациента были отпущены домой, но находятся под наблюдением медиков, еще 10 сняты с наблюдения в связи с тем, что тест на вирус показал отрицательный результат, еще одного пациента направили в Волгоградскую больницу.

В самом оперативном штабе области сообщили о проведенной в Калачевской ЦРБ проверке, которая показала – больница обеспечена всем необходимым. Но тем журналистам, которые все-таки верят слухам и фейкам, предложили посетить больницу и убедиться лично в наличии запасов. В Амурской области одну жительницу уже оштрафовали за недостоверную информацию о коронавирусе в Сети.



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